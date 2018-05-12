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Обыски в ночных клубах Тбилиси закончились «восстанием тусовщиков»
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    Обыски в ночных клубах Тбилиси закончились «восстанием тусовщиков»

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    Обыски в ночных клубах Тбилиси закончились «восстанием тусовщиков»

    Тбилиси, 12 мая. Спецоперация по обыску популярных ночных клубов столицы Грузии закончилась беспорядками в Тбилиси, сообщили в правоохранительных органах города.

    Правоохранительные органы Тбилиси готовили рейд в течение трех месяцев. В рамках спецоперации МВД страны планировало проверить популярные ночные клубы на факты реализации наркотических средств.

    Обыски в ночных клубах Тбилиси закончились «восстанием тусовщиков»

    В результате проведения обысков были задержаны восемь человек. Действия правоохранителей стали причиной «восстания тусовщиков». Возмущенные посетители клубов устроили стихийную акцию протеста у здания парламента. Отмечается, что на площади были зафиксированы факты столкновения протестующих с полицией.

    Автор: Катерина Тимошенская
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