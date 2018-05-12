Роботы-собаки Boston Dynamics поступят в продажу в 2019 году

Москва, 12 мая. Роботы-собаки SpotMini американской компании Boston Dynamics поступят в продажу в 2019 году, сообщил один из основателей компании Марк Рэйберт.

Первые 100 роботов будут изготовлены до конца 2018 года, после начала продаж компания планирует увеличить объемы выпуска роботов-собак, пишет издание TechCrunch.

Стоимость железного четвероногого друга пока неизвестно, однако в компании отмечают, что затраты на создание последних экземпляров значительно снизились. Предполагается, что использоваться роботы-собаки будут в промышленных целях. Так, SpotMini, оснащенные камерами, смогут работать охранниками.

Напомним, ранее сообщалось, что инженеры Boston Dynamics научили робота-собаку SpotMini бегать, прыгать и ходить по лестнице.