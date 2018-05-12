Американские физики создали «шапку-невидимку» для субмарин

Вашингтон, 10 мая. Американские ученые разработали метаматериал, который делает любой подводный объект «прозрачным» для звуковых волн. Изобретение может быть использовано, чтобы делать субмарины «невидимыми» для сонаров.

Физики из университета штата Пенсильвания разработали особый метаматериал (состоящий из отдельных фрагментов), который необычным образом взаимодействует со светом и звуковыми волнами.

«Подобные материалы, когда мы начинаем говорить о них, часто кажутся исключительно абстрактной идеей, которую нельзя воплотить на практике», сказал автор проекта Аманда Хэнфорд.

Ученый добавила — чисто математически можно доказать, что их свойства реальны. Новые структуры, которые используют физики, можно увидеть на крыльях бабочек и жуков, на складках морд павианов-мандрилов. Не исключено, что в будущем «шапку-невидимку», изготовленную из метаматериала, могут использовать для сокрытия подводных лодок.