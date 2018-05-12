«Сидельцы в котлах»: россияне объяснили украинцам, почему «герои АТО» не заменят ветеранов ВОВ
Москва, 12 мая. Ветераны Великой Отечественной войны постепенно бледнеют и меркнут перед новыми украинскими «героями» АТО, заявил в субботу директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
«Героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — заявил он, выступая в эфире украинского телевидения.
Заявление украинского историка вызвало недоумение среди россиян, которые не могут сопоставить подвиг советского народа, освободившего Европу от фашизма, и действия украинских военных, которые вот уже четыре года обстреливают мирных жителей в Донбассе.
«И сколько эти сидельцы в котлах штурмом городов взяли?» — задается вопросом интернет-пользователь Олег Скосарев, напоминая о событиях 2015 года, когда украинская армия попала в окружение военнослужащих ДНР и ЛНР под Дебальцево. Это событие получило название «Дебальцевский котел».
«Герои... Как бандеровцы, что геройствовали по деревням», — отсылает к куда более ранним событиям украинской истории пользователь Сергей.
А некая Ангела отмечает, что героев Великой Отечественной войны невозможно заменить на военных преступников, которые виновны перед Донбассом и Украиной.
«Убийцы мирных жителей и мародеры становятся примером для вырождающейся и деградирующей страны», — делает вывод пользователь с никнеймом Зондер Ипполитович.