Нелегальная торговля на улицах Петербурга. Кому это выгодно? ФАН-ТВ

Недавно в администрации Петербурга случился разнос: губернатор раскритиковал комитет по предпринимательству за уличную торговлю. Город, мол, превращается в привокзальную площадь.

В первую очередь, возмущение градоначальника вызвала торговля во время культурно-массовых мероприятий, когда люди скупают всевозможные яства сомнительного качества. В случае, если ситуация не изменится, было обещано устроить кадровые перестановки.

Однако фестивали и ярмарки — это лишь вершина торгового айсберга. Даже за рамками больших мероприятий уличная и, чаще всего нелегальная, торговля процветает. А непроверенный товар пользуется спросом. Пытаясь сэкономить время и деньги, люди готовы приобретать продукты, не думая о том, откуда привезен товар, кто проверяет его качество и, в каких условиях он хранится.

Магазины, возможно, не всегда радуют соотношением «цена — качество». Но в них, по крайней мере, можно найти ответственных за товар и, в случае инцидента, возместить ущерб. Зачастую покупатели не осознают, что сами поддерживают нелегальную торговлю. Спрос рождает предложение, а нелегалам вполне хватает и 15-ти процентов потребителей, чтобы и товар сбыть, и на взятки кому надо оставить.

«Минимальная цена точки в месяц, которая стоит и торгует, от 80 до 220 тысяч рублей. То есть вы понимаете, если таких точек, образно говоря, стоит пять-шесть и, возьмем даже среднюю стоимость в 150 тысяч — 750 тысяч рублей в месяц сотрудники полиции, сотрудники администрации грубо пилят между собой», — считает руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

По подсчетам активистов от 4 до 6 миллиардов рублей в год оседает в карманах недобросовестных работников администрации и полиции. Бизнесмены вне закона фактически воруют деньги из бюджета и душат честных предпринимателей. Общественники ведут борьбу уже не первый год, все фиксируют в онлайн-режиме.

«Мы и горожане отправляем жалобы через разные сервисы, по электронной почте, совершаем звонки через 112, но получается, что…. Полиция отчитывается: «Мы пришли, а нет торговцев», — рассказывает координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

При виде камеры нелегалы прячут лица и ради приличия разбегаются кто куда, но уже через некоторое время возвращаются на исходные позиции, потому что знают — полиция не тронет.

«Если сюда приедет наряд полиции и сегодня конфискует весь товар, а всех незаконных торговцев посадят на 15 суток, то завтра уже некому будет выйти. Если завтра выйдут, точно такую же схему завтра можно провести. Забрать, конфисковать товар», — предлагает Красимир Врански.

Но пока товар не конфискован, а люди продолжат страдать от некачественных продуктов. Активисты же не намерены прекращать борьбу, и обещают уже в конце мая выйти на митинг с портретами недобросовестных чиновников.