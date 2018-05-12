Глава ЛНР рассказал, при каких условиях возможны отношения Луганска и Киева

Луганск, 12 мая. Отношения Луганской народной республики с Украиной возможны только в случае смены нынешнего украинского политического режима. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в 2014 году жители Донбасса сделали правильный выбор, о чем свидетельствует укрепление экономической, государственной и культурной самостоятельности ЛНР, а также курс на укрепление тесных связей с Россией. Он также добавил, что ЛНР последовательно выполняет минские соглашения, в то время как Киев имитирует и саботирует их выполнение.

«Отношения с Украиной возможны только при смене сегодняшнего политического режима и начала полномасштабных реформ, направленных на децентрализацию и создание условий для развития регионов страны», — сказал Пасечник.

По его словам, в конечном итоге жители регионов Украины на примере ЛНР увидят, чего можно добиться в условиях самостоятельности и крепкого государственного суверенитета. Он также выразил надежду, что после этого Украина освободится от нынешней преступной власти.