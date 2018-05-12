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Новости Сирии
Коалиция США разбомбила деревню в Сирии, погибли мирные жители
Политика
Сирия: коалиция США второй раз за день атаковала Эль-Хасаку, есть жертвы
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    Коалиция США разбомбила деревню в Сирии, погибли мирные жители

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    Коалиция США разбомбила деревню в Сирии, погибли мирные жители

    Дамаск, 12 мая. Авиация международной коалиции во главе с США разбомбила деревню Аль-Хамади на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии. По данным государственного телевидения республики, погибли восемь мирных жителей.

    Деревня Аль-Хамади в районе Абу Хамида в Сирии подверглась атака со стороны самолетов коалиции по борьбе с ИГ1 (группировка запрещена в России). Жертвами воздушных ударов стали восемь мирных сирийцев. 

    Российский МИД неоднократно подчеркивал, что действия коалиции проводятся без согласия Дамаска и координации Совета Безопасности ООН. Россия является единственной страной, которая действует в Сирии по приглашению сирийских властей и борется с террористами ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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