Видео «жесткой» разборки двух сурков в Китае взорвало Интернет

Пекин, 12 мая. В Сети набирает популярность видео из Китая, на котором два сурка устроили «жесткую» разборку прямо на дороге.

Как рассказывают авторы ролика, скорее всего, причиной конфликта между сурками стала женщина, точнее самка. Один из них оказывал ей знаки внимания, когда на горизонте появился соперник. Самцы решили, что судьбу лапы и сердца возлюбленной должен решить поединок.

У «жесткой» разборки сурков прямо на проезжей части появился зритель. Автор снял драку зверьков на видео и выложил в Сеть.

Надо отметить, что бой был практически на равных: никто из участников не хотел уступать противнику. Однако битву пришлось прервать из-за приближающего автомобиля. Дальнейшее развитие этой истории остается неизвестным.

Автор удачно наложил музыку на видео, что сделало драку максимально эпичной.