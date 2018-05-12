Симферополь, 12 мая. Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30%, сообщил в субботу председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

Он напомнил, что строительство трассы, которая должна стать главной дорогой Крыма, началось год назад с закладки памятного камня.

«Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса «Таврида» построена на 30% на всей своей протяженности, а это более 250 километров», — подчеркнул Карпов.

Глава крымского госкомитета дорожного хозяйства уточнил, что в работах задействовано свыше тысячи единиц техники и более трех тысяч рабочих, а строительство ведется 24 часа и в соответствии с графиком.

Напомним, четырехполосная автомобильная трасса «Таврида» по завершении строительства соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Строительство дороги разделено на семь этапов. Трасса обойдет Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай, чтобы сохранить экологию и сократить время в пути.

Первый этап строительства «Тавриды» должен завершиться к концу 2018 года. За это время строители должны проложить две полосы трассы.