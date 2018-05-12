Стало известно, что США готовы предложить КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия

Вашингтон, 12 мая. США готовы оказать Северной Корее экономическую помощь, если страна перестанет претендовать на статус ядерной державы. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя итоги своей недавней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла в Пхеньяне.

По его словам, между ним и северокорейским лидером состоялся хороший и основательный диалог, в ходе которого стороны обсудили существующие политические проблемы, а также гарантии, которые США могут предложить Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.

Напомним, что в апреле состоялась историческая встреча между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Политики договорились прекратить взаимные враждебные действия, пропаганду, а также заключить мирный договор до конца года. Кроме того, было решено соединить северо- и южнокорейские железные дороги в одну транспортную сеть.



Ожидается, что в мае Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер уже неоднократно заявлял, что вопрос места, времени встречи, а также повестки переговоров уже прорабатывается.