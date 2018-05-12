Шарль Азнавур попал в больницу с переломом

Париж, 12 мая. Французский музыкант Шарль Азнавур госпитализирован с переломом руки в городе Ним после падения в своем доме на юге Франции. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, 93-летний шансонье сломал руку в результате падения в своем доме в коммуне Мурьес. Азнавур был госпитализирован в одну из клиник в городе Ним. Певец сломал плечевую кость, однако данная травма не представляет опасности для жизни артиста.

Стоит отметить, что в конце апреля Азнавур был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Певцу стало плохо на репетиции, после чего ему вызвали скорую помощь, передает «Газета.ru».