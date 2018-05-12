Меню
Происшествия
Шарль Азнавур попал в больницу с переломом
Происшествия
Шарль Азнавур попал в больницу с переломом
Следующая новость
Загрузка...

    Шарль Азнавур попал в больницу с переломом

    42

    Шарль Азнавур попал в больницу с переломом

    Париж, 12 мая. Французский музыкант Шарль Азнавур госпитализирован с переломом руки в городе Ним после падения в своем доме на юге Франции. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

    По данным телеканала, 93-летний шансонье сломал руку в результате падения в своем доме в коммуне Мурьес. Азнавур был госпитализирован в одну из клиник в городе Ним. Певец сломал плечевую кость, однако данная травма не представляет опасности для жизни артиста.

    Стоит отметить, что в конце апреля Азнавур был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Певцу стало плохо на репетиции, после чего ему вызвали скорую помощь, передает «Газета.ru».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.