Меню
Общество
Тайную квартиру покойного солиста «Иванушек International» нашли в Болгарии
Новости Сирии
Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в провинции Хама
Следующая новость
Загрузка...

    Тайную квартиру покойного солиста «Иванушек International» нашли в Болгарии

    4374

    Тайную квартиру покойного солиста «Иванушек International» нашли в Болгарии

    Москва, 12 мая. В Болгарии обнаружили тайную квартиру бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался в прошлом году.

    В двухуровневых апартаментах в Софии обнаружена квартира, которая принадлежит Яковлеву. Ранее никакой информации об этом имуществе певца не поступало.

    Яковлев умер в июне прошлого года, однако его родственники продолжают сражаться за наследство. По неизвестным причинам он не указал в завещании свою гражданскую жену Александру Куцевол. Все имущество звезды досталось его племяннице и однокурснику. Однако гражданская жена утверждает, что они заключили официальный брак в Сербии. На данный момент никакого подтверждения этим словам представлено не было.

    Тайную квартиру покойного солиста «Иванушек International» нашли в Болгарии

    Кому останется квартира Яковлева в Софии, вероятно, решится посредством судебного разбирательства в ближайшее время, пишет «Комсомольская правда».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.