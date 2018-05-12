Тайную квартиру покойного солиста «Иванушек International» нашли в Болгарии

Москва, 12 мая. В Болгарии обнаружили тайную квартиру бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался в прошлом году.

В двухуровневых апартаментах в Софии обнаружена квартира, которая принадлежит Яковлеву. Ранее никакой информации об этом имуществе певца не поступало.

Яковлев умер в июне прошлого года, однако его родственники продолжают сражаться за наследство. По неизвестным причинам он не указал в завещании свою гражданскую жену Александру Куцевол. Все имущество звезды досталось его племяннице и однокурснику. Однако гражданская жена утверждает, что они заключили официальный брак в Сербии. На данный момент никакого подтверждения этим словам представлено не было.

Кому останется квартира Яковлева в Софии, вероятно, решится посредством судебного разбирательства в ближайшее время, пишет «Комсомольская правда».