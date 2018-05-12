Вопрос политический: эксперт объяснил, чем может закончиться суд по «Северному потоку-2»

Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) призвал Высший административный суд в Грайфсвальде срочно принять решение по иску экологов против строительства «Северного потока-2». Однако в России уверены, что это не помешает реализации проекта «Газпрома».

«Риски, конечно, есть, потому что к экологии в Европе относятся очень трепетно. Но эти риски минимальны. Поскольку оценка экологического воздействия строительства «Северного потока-2», которую дали сами органы государственной власти Германии, противоречит тому, что утверждают экологи NABU, обратившиеся в суд. Если бы проект газопровода из России в Германию через Балтийское море действительно угрожал экологии, немцы не выдали бы ему два разрешения на строительство», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что в суде экологи столкнутся не с российским «Газпромом», а с органами власти Германии.

«Здесь будет совершенно другой расклад в суде. Потому что у «Газпрома» шансы победить экологов в Европе гораздо ниже, чем у регулирующих органов европейской страны. Поэтому, думаю, шансов у экологов, выступающих против «Северного потока-2», не так много. Немецкие органы власти предоставят результаты проведенного ими анализа экологического воздействия строительства газопровода на Балтийское море в целом и Грайфсвальдский залив, расположенный на юге Балтики, в частности», — объяснил Игорь Юшков.

Также эксперт отметил, что в пользу немецких властей, разрешивших строительство «Северного потока-2», сыграет тот факт, что «Северный поток-1» проложен по тому же маршруту и функционирует много лет, не вызывая никаких протестов борцов за экологию.

«Вопрос, почему экологи не протестуют против «Северного потока-1», а против «Северного потока-2», который проходит по тому же маршруту, выступают столь рьяно, вполне резонен. И эта отсылка к опыту первого газопровода повышает шансы «Газпрома» на реализацию нового проекта. Так что я почти уверен, что немецкий суд встанет на сторону проекта. К тому же, он выгоден Германии», — сказал эксперт по энергетической безопасности.

Игорь Юшков также подчеркнул, что все — и в России, и в Европе — понимают, что нападки экологов на «Северный поток-2» — это чистая политика, а не забота об окружающей среде.

«Претензии связаны не с тем, что страдает экология, а с тем, что определенные силы хоят заблокировать строительство «Северного потока-2». Так что это вопрос не экологический и даже не экономический, а политический. И все прекрасно понимают, что экологи являются рычагом давления на «Газпром» и «Северный поток-2». Суд это учтет», — заключил собеседник ФАН.

Ранее сегодня представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что иск Союза защиты природы Германии не помешает начать строительство «Северного потока-2» 15 мая.

Отметим, что экологи NABU увидели опасность в том, что газопровод будет проходить через морские природоохранные зоны, а это, по их словам, создаст опасность для существования морских животных до того, как суд успеет оценить пагубные последствия строительства «Северного потока-2», написала «Газета.ru».