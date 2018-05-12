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Меркель заявила, что «крайне озабочена Украиной»
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    Меркель заявила, что «крайне озабочена Украиной»

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    Меркель заявила, что «крайне озабочена Украиной»

    Рим, 12 мая. Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с напряженной ситуацией на Украине. Об этом она сообщила в Ассизи в ходе церемонии вручения ей награды «Лампада мира» Святого Франциска. 

    «Мы крайне озабочены Украиной, в рамках нормандского формата мы пытаемся добиться исполнения Минских соглашений, но каждую ночь нарушается перемирие и продолжают гибнуть люди», — сказала глава немецкого правительства.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко встретился в Европе с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос урегулирования в Донбассе. Однако Макрон и Меркель отказались выступить вместе с президентом Украины на совместной пресс-конференции.

    Автор: Ирина Селезнева
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