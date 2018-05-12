Два военнослужащих ДНР погибли в Донбассе

Донецк, 12 мая. В течение последних суток в Донбассе погибли два военнослужащих Донецкой народной республики, сообщил в субботу начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.

«К сожалению, при защите республики погибли двое военнослужащих», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, в зоне конфликта неоднократно устанавливались режимы перемирия, однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.