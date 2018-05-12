Стала известно, сколько заработал глава Роскосмоса за год

Москва, 12 мая. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров в прошлом году заработал 108 млн 577 тыс. рублей. Об этом следует из данных декларации о доходах топ-менеджера.

Таким образом, его годовой доход по сравнению с 2017 годом вырос на 12 млн рублей. Сообщается, что по месту работы Комаров получил 71 млн 501 тыс. рублей, источники оставшейся части суммы не раскрываются.

Из декларации также следует, что глава Роскосмоса имеет два автомобиля Lada Largus и Mercedes Viano, пять земельных участков, жилой дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров, квартиру и участок газопровода.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в 2017 году заработал 18,7 млн рублей. Глава государства владеет квартирой на 77 кв.м., гаражом, тремя автомобилями (ГАЗ М21, ГАЗ М21, «Нива») и прицепом «Скиф». Отметим, что в 2015 году президент заработал 8,86 млн рублей, а 2014 — 7,65 млн.