Сирия: ВКС РФ готовят плацдарм для наступления САА на юге провинции Идлиб

Дамаск, 12 мая. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, российские военные самолеты нанесли авиаудары по позициям террористов в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб. В ходе бомбардировки были уничтожены объекты военной инфраструктуры и укрепрайоны боевиков. Стоит отметить, что в настоящее время большая часть провинции Идлиб контролируется боевиками террористической группировки «Туркестанская исламская партия» (запрещена в РФ).

В ближайшее время сирийская армия начнет масштабную наступательную операцию против террористов в районе города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб, а также на границе между Сирией и Турцией.