Самая высокая океанская волна зафиксирована в Новой Зеландии

Москва, 12 мая. Ученые зафиксировали самую высокую океанскую волну у берегов Новой Зеландии неподалеку от острова Кэмпбелл.

Высота волны составила 23,8 метра. Она возникла во время сильного шторма, который произошел в 700 километрах к югу от Новой Зеландии. Рекорд был зафиксирован с помощью дрейфующего в Южном полушарии буя.

Ученые считают, что во время непогоды волны могли подниматься еще выше, однако буй их не зарегистрировал, поскольку метеорологическая станция включается только на 20 минут каждые три часа в целях экономии заряда, сообщает портал Phys.org.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году. Тогда в Южном полушарии была зафиксирована волна высотой 22,03 метра.