Меню
Весь мир
Самая высокая океанская волна зафиксирована в Новой Зеландии
Происшествия
Шарль Азнавур попал в больницу с переломом
Следующая новость
Загрузка...

    Самая высокая океанская волна зафиксирована в Новой Зеландии

    45

    Самая высокая океанская волна зафиксирована в Новой Зеландии

    Москва, 12 мая. Ученые зафиксировали самую высокую океанскую волну у берегов Новой Зеландии неподалеку от острова Кэмпбелл.

    Высота волны составила 23,8 метра. Она возникла во время сильного шторма, который произошел в 700 километрах к югу от Новой Зеландии. Рекорд был зафиксирован с помощью дрейфующего в Южном полушарии буя.

    Ученые считают, что во время непогоды волны могли подниматься еще выше, однако буй их не зарегистрировал, поскольку метеорологическая станция включается только на 20 минут каждые три часа в целях экономии заряда, сообщает портал Phys.org.

    Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году. Тогда в Южном полушарии была зафиксирована волна высотой 22,03 метра.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.