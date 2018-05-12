Французский режиссер Годар призвал относиться к России добрее

Канны, 12 мая. Легенда французского кино режиссер Жан-Люк Годар призвал на Каннском кинофестивале относиться к России добрее.

Годар участвует в основном конкурсе кинофестиваля. В Каннах он представляет свой фильм «Образ и речь».

На пресс-конференции он рассказал о своих трогательных чувствах к России. Он напомнил, что у России очень непростая история, в частности, на ее территории произошли две революции.

Знаменитый француз добавил, что в день, когда Россию смогут причислить к Европе или Азии, эта страна перестанет существовать.