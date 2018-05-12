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    Французский режиссер Годар призвал относиться к России добрее

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    Французский режиссер Годар призвал относиться к России добрее

    Канны, 12 мая. Легенда французского кино режиссер Жан-Люк Годар призвал на Каннском кинофестивале относиться к России добрее.

    Годар участвует в основном конкурсе кинофестиваля. В Каннах он представляет свой фильм «Образ и речь».

    На пресс-конференции он рассказал о своих трогательных чувствах к России. Он напомнил, что у России очень непростая история, в частности, на ее территории произошли две революции.

    Знаменитый француз добавил, что в день, когда Россию смогут причислить к Европе или Азии, эта страна перестанет существовать.

    «В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России, — призвал режиссер. — Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России».

    Автор: Катерина Тимошенская
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