Французский режиссер Годар призвал относиться к России добрее
Канны, 12 мая. Легенда французского кино режиссер Жан-Люк Годар призвал на Каннском кинофестивале относиться к России добрее.
Годар участвует в основном конкурсе кинофестиваля. В Каннах он представляет свой фильм «Образ и речь».
На пресс-конференции он рассказал о своих трогательных чувствах к России. Он напомнил, что у России очень непростая история, в частности, на ее территории произошли две революции.
Знаменитый француз добавил, что в день, когда Россию смогут причислить к Европе или Азии, эта страна перестанет существовать.
«В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России, — призвал режиссер. — Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России».