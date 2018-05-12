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Канал Fox закрыл ситкомы «Бруклин 9–9» и «Последний человек на Земле»
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    Канал Fox закрыл ситкомы «Бруклин 9–9» и «Последний человек на Земле»

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    Канал Fox закрыл ситкомы «Бруклин 9–9» и «Последний человек на Земле»

    Вашингтон, 12 мая. Американский канал Fox прекращает производство сериалов «Бруклин 9–9», «Последний человек на Земле» и «Мик», вероятно, причина закрытия связана с низкими рейтингами проектов.

    Звезда «Бруклин 9–9» Энди Сэмберг временно остался без работы, а также его коллеги по съемочной площадке Андре Брогер и Терри Крюс, входящие в основной актерский состав сериала. Однако NBC выкупает права на ситком, шестой сезон о легкомысленном детективе будет состоять из 13 серий. Останутся ли в проекте Дэниэл Дж. Гур и Майкл Шур пока неизвестно.

    Два других сериала — «Последний человек на Земле» и «Мик» оказались менее успешными. Информации о продолжении съемок другими компаниями или хотя бы об интересе к ним нет, пишет The Hollywood Reporter. 

    Автор: Ирина Селезнева
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