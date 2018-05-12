ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой

Донецк, 12 мая. Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой народной республики в районе Горловки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, минувшим вечером украинские силовики атаковали позиции ДНР в районе Горловки. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь, в результате чего украинские силовики понесли большие потери и были вынуждены отступить.

«Всего украинские террористы в результате своей неудачной провокации потеряли до девяти убитыми и пяти ранеными», — сказал Безсонов.

Он также добавил, что украинские силовики планировали прорвать линию обороны ДНР с целью создания плацдарма для дальнейших наступательных действий на горловском направлении.