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ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой
Политика
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    ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой

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    ДНР: украинские силовики понесли большие потери при попытке прорыва под Горловкой

    Донецк, 12 мая. Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой народной республики в районе Горловки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

    По его словам, минувшим вечером украинские силовики атаковали позиции ДНР в районе Горловки. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь, в результате чего украинские силовики понесли большие потери и были вынуждены отступить.

    «Всего украинские террористы в результате своей неудачной провокации потеряли до девяти убитыми и пяти ранеными», — сказал Безсонов.

    Он также добавил, что украинские силовики планировали прорвать линию обороны ДНР с целью создания плацдарма для дальнейших наступательных действий на горловском направлении.

    Автор: Алексей Громов
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