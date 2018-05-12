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Facebook может создать собственную криптовалюту
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    Facebook может создать собственную криптовалюту

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    Facebook может создать собственную криптовалюту

    Москва, 12 мая. Социальная сеть Facebook может создать собственную криптовалюту, руководство сети в настоящее время изучает данный вопрос, выясняя, будет ли пользоваться спросом такая новинка.

    Как сообщает телеканал Cheddar, о возможности внедрить блокчейн-технологии в Facebook задумались еще год назад, а на этой неделе социальная сеть расширила штат сотрудников, работающих над этим направлением.

    Уточняется, что разработкой криптовалюты занимаются около 10 человек, среди них – вице-президент соцсети Дэвид Маркус, ответственный за создание приложения Messenger. Криптовалюта позволит пользователям Facebook проводить электронные платежи.

    Также блокчейн-технологии могут быть использованы для повышения уровня безопасности соцсети. На разработку внедрений может потребоваться несколько лет.

    Автор: Василий Котов
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