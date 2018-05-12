Стали известны подробности о самой старой пенсионерке России

Грозный, 12 мая. Пенсионный фонд России заявил, что самой старой пенсионеркой страны является Кока Истамбулова, которая живет в Чечне. 128-летняя женщина любит рассказывать истории и факты из своей жизни, сообщил ее внук Иляс Абубакаров.

Самая старая пенсионерка России живет в селе Братское, расположенном в Надтеречном районе Чечни. У нее 5 внуков 16 правнуков.

«Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни, — приводит слова ее родственника РИА Новости. — Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе».

Внук отметил, что у бабушки хорошее здоровье, однако иногда появляются проблемы с давлением. Истамбулова может сама кушать, ходить. Однако зрение ее заметно ухудшилось с годами: женщина может передвигаться, держась за руку.