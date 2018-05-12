Меню
Общество
Стали известны подробности о самой старой пенсионерке России
Политика
Стало известно, что США готовы предложить КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия
Следующая новость
Загрузка...

    Стали известны подробности о самой старой пенсионерке России

    320

    Стали известны подробности о самой старой пенсионерке России

    Грозный, 12 мая. Пенсионный фонд России заявил, что самой старой пенсионеркой страны является Кока Истамбулова, которая живет в Чечне. 128-летняя женщина любит рассказывать истории и факты из своей жизни, сообщил ее внук Иляс Абубакаров.

    Самая старая пенсионерка России живет в селе Братское, расположенном в Надтеречном районе Чечни. У нее 5 внуков 16 правнуков.

    «Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни, — приводит слова ее родственника РИА Новости. — Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе».

    Внук отметил, что у бабушки хорошее здоровье, однако иногда появляются проблемы с давлением. Истамбулова может сама кушать, ходить. Однако зрение ее заметно ухудшилось с годами: женщина может передвигаться, держась за руку.

    Стали известны подробности о самой старой пенсионерке России

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.