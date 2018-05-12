Песни военных лет «Хора Турецкого» заставили дипломатов ООН аплодировать стоя

Нью-Йорк, 12 мая. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и группа «Сопрано» вечером 11 мая собрали аншлаг в зале Генассамблеи ООН. Нью-Йорк станет последним городом их международного тура «Песни единства».

Парламент мира услышал хиты военных лент — «Катюшу», «Темную ночь», «День Победы», «Калинку». Многие песни слушатели встречали стоя и не прекращали аплодировать. «Хор Турецкого» завоевали любовь аудитории не менее чем в 1,5 тысячи человек. Многие подпевали во время исполнения знаменитой «Смуглянки» из фильма «В бой идут одни старики».

Концерт в Нью-Йорке стоил российским артистам двухчасовой задержки из-за поломки самолета в Тель-Авиве. В зал Генассамблеи ООН музыканты поехали сразу, как прибыли в США.