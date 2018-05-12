Сирия: САА готовит масштабную операцию против боевиков на границе с Турцией

Дамаск, 12 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовят наступательную операцию на позиции боевиков в провинции Латакия вдоль турецкой границы. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, тысячи военнослужащих из состава сухопутных войск Сирии и морской пехоты проходят интенсивную подготовку на военных полигонах восточной Латакии. В ближайшее время они отправятся в районы Джабал-аль-Акрад и Джабал-аль-Туркмен в районе турецкой границы, где примут участие в операции против террористов.

В ходе первой фазы операции САА возьмут под свой контроль границу между Сирией и Турцией, которую в настоящее время удерживают боевики. Вторая фаза будет осуществляться в районе Аль-Гаабской равнины и проводится до тех пор, пока сирийская армия не достигнет города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб. После этого САА планируют взять под свой контроль Джиср-эш-Шугур и очистить от боевиков приграничные пункты.