Сирия новости 12 мая 16.30: при взрыве в Ракке погибло два мирных жителя, в Алеппо ранен командир «Тахрир Сурии»

Сирия, 12 мая. При взрыве заминированного автомобиля в Ракке погибло двое мирных жителей, в Алеппо ранен командир «Джебхат Тахрир Сурии», в Хаму прибыл 71 автобус с боевиками из Хомса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла командира раненным в Алеппо.

Международная коалиция: наносит удары по Хаджину.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в Telegram (@Syrianow10), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков радикальной оппозиции в районе поселения Кафр Хамра.

В западной части провинции Алеппо прогремел взрыв, пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@almustafa_alaa) местный источник. По сведениям автора публикации, сдетонировала мина, заложенная в автомобиле «Джебхат Тахрир Сурии». В результате инцидента пострадал командир группировки.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции возобновили боевые вылеты в районе города Хаджин на левом берегу Евфрата. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось, что авиация антитеррористического альянса во главе с США нанесла большое количество ударов по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства»1 в этой части провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того бойцы Демократических сил Сирии (SDF) выпустили по поселениям, в которых скрываются ИГИЛовцы, более 1200 артиллерийских снарядов. Между тем никакой информации о потерях ИГ не поступало.

Провинция Ракка

На улице Тель Абъяд в административном центре провинции Ракка взорвался заминированный автомобиль. Об инциденте сообщает один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@MGhorab3). В результате происшествия погибло два мирных жителя столицы региона, еще трое гражданских получили ранения. Местный Twitter-канал (@smmsyria) пишет, что машина была заминирована еще во время отступления из города террористов «Исламского государства». Напомним, работы по зачистке жилых кварталов Ракки уже более полугода ведут бойцы курдских Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Хама

В населенный пункт Калаат аль-Мудик прибыл 71 автобус с боевиками, депортированными из северного Хомса, и членами их семей. Об этом пишет местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)