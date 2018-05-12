12 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хам

ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хама Воздушно-космические силы России нанесли точечные удары по позициям боевиков. Как сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на свои источники, ВКС России осуществили более 20 ударов по базам и хранилищам оружия боевиков в северной части провинции Хама. Ранее российская авиация нанесла удары по позициям террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб и уничтожила штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

Украинские военные продолжают обстреливать ЛНР Украинские силовики за последние сутки шесть раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате погиб один боец непризнанного государства. Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, украинские военные использовали при обстрелах минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Итальянский суд реабилитировал Сильвио Берлускони, обвиняемого в финансовых махинациях Итальянский суд реабилитировал бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который обвинялся в финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Mediaset. За примерное поведение политика освободили от последних 45 дней социальных работ. Теперь Берлускони сможет снова баллотироваться на выборах различного уровня. Напомним, в 2013 году Кассационный суд Италии признал Берлускони виновным и приговорил его к четырем годам тюремного заключения, однако экс-премьера амнистировали, избавив от последних трех лет.

СМИ заявили о перехвате двух бомбардировщиков РФ американскими F-22 у Аляски Накануне утром у берегов Аляски американские истребители F-22 якобы перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Эндрю Хеннесси утверждает, что бомбардировщики летели в опознавательной зоне ПВО США к северу от Алеутских островов. Идентифицировав российские истребители, американские самолеты якобы сопровождали их до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону. В свою очередь, в Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты над Арктикой и Антарктикой выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

1 Организация запрещена на территории РФ.