Иск немецких экологов не помешает начать строительство «Северного потока – 2» по графику

Москва, 12 мая. Иск Союза защиты природы Германии не помешает начать строительство «Северного потока – 2» по графику, компания Nord Stream 2 AG планирует приступить к работам в Грайфсвальдском заливе в середине мая.

Об этом сообщил в субботу представитель компании-оператора, отметив, что Nord Stream 2 готов приступить к работам в территориальных водах Германии в середине мая.

«Середина мая — это самое раннее время, предусмотренное решением о графике, для начала подготовительных работ в водах, которые нужно провести перед собственно прокладкой труб», — пояснил он ТАСС.

Напомним, ранее немецкие экологи подали в суд срочный иск, требуя не допустить строительства «Северного потока – 2» в Грайфсвальдском заливе. Они утверждают, что реализация проекта якобы нанесет вред экологии залива.

Горное ведомство города Штральзунд дало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии в январе. Кроме Германии, разрешение на реализацию проекта уже дала Финляндия. Эксперты уверены, что в скором времени будут получены и другие необходимые для строительства газопровода разрешения.