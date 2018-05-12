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Звезда сериала «Сладкая жизнь» раскрыл поклонникам страшный диагноз
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    Звезда сериала «Сладкая жизнь» раскрыл поклонникам страшный диагноз

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    Звезда сериала «Сладкая жизнь» раскрыл поклонникам страшный диагноз

    Москва, 12 мая. Участник юмористических шоу на ТНТ, звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе сообщил, что у него рак крови. Об этом он поделился со своими подписчиками в соцсети.

    Исполнитель роли Тиграна в сериале «Сладкая жизнь» признался своим поклонникам, что у него рак.  Мацаберидзе заметил, что долго ждал прежде чем поделиться этой печальной новостью.

    «У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить», — написал артист.

    Мацаберидце добавил, что первое время находился в депрессии, что сейчас готов к борьбе с болезнью. А еще он попросил своих фанатов не пренебрегать здоровьем и каждые шесть месяцев сдавать кровь на анализы.

    Автор: Ирина Селезнева
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