Звезда сериала «Сладкая жизнь» раскрыл поклонникам страшный диагноз

Москва, 12 мая. Участник юмористических шоу на ТНТ, звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе сообщил, что у него рак крови. Об этом он поделился со своими подписчиками в соцсети.

Исполнитель роли Тиграна в сериале «Сладкая жизнь» признался своим поклонникам, что у него рак. Мацаберидзе заметил, что долго ждал прежде чем поделиться этой печальной новостью.

«У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить», — написал артист.

Мацаберидце добавил, что первое время находился в депрессии, что сейчас готов к борьбе с болезнью. А еще он попросил своих фанатов не пренебрегать здоровьем и каждые шесть месяцев сдавать кровь на анализы.