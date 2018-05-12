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Власти Австралии решили ограничить расчеты наличными
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    Власти Австралии решили ограничить расчеты наличными

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    Власти Австралии решили ограничить расчеты наличными

    Канберра, 12 мая. Правительство Австралии в ближайшее время примет закон, по которому расчеты наличными более 10 тысяч австралийских долларов будут считаться незаконными.

    Власти Австралии намерены ограничить расчеты наличными на территории страны. Отмечается, что таким образом они надеются нанести удар по организованной преступности, а также по уклонению от уплаты налогов и незаконной торговле табачными изделиями.

    Решение будет принято в ближайшее время. После этого все расчеты наличными свыше 7,5 тысячи долларов США будут считать незаконными.

    На данный момент около 37% всех коммерческих операций в Австралии производится с использованием наличных средств.

    Власти Австралии решили ограничить расчеты наличными

    Накануне в австралийском городе Осмингтон в регионе Маргарет Ривер были найдены тела семи человек. Погибшие были убиты из огнестрельного оружия, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Тимошенская
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