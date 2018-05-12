Не разбирают ни форм, ни методов: эксперт связал блокировку YouTube-канала «360» с политикой США

Официальный YouTube-канал телеканала «360» заблокирован якобы в связи с нарушением правил сообщества, сообщает администрация видеохостинга. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил Федеральному агентству новостей, почему на самом деле это произошло.

Согласно правилам YouTube, запрещено размещать ролики, содержащие контент сексуального и порнографического характера, видео, побуждающие зрителей, особенно детей, к действиям, которые могут привести к серьезным увечьям, контент, содержащий унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, религии, недееспособности, пола, возраста, сексуальной ориентации или половой принадлежности. Также правилами YouTube запрещено накручивать просмотры, спамить, размещать ложные метаданные, заниматься угрозами, обманом, шантажом и мошенничеством, выдавать себя за других лиц, нарушать конфиденциальность личной информации других людей, пренебрегать авторскими правами, нарушать права детей и т.д.

Нарушение перечисленных правил сообщества влечет за собой блокировку. Однако в случае с телеканалом «360», которым владеет правительство Подмосковья, непонятно, что стало причиной закрытия его официального YouTube-канала. Похожая ситуация была недавно с YouTube-аккаунтом интернет-издания «Невские новости». Неоднозначной была и история с блокировкой канала Федерального агентства новостей из-за эксклюзивного видео из Сирии.

Как рассказали ФАН в редакции телеканала «360», YouTube заблокировал их аккаунт за три нарушения принципов сообщества (community strikes).

«Такие «страйки» ставят сотрудники YouTube, ориентируясь на жалобы, поданные обычными пользователями. Нам сообщили, что «страйки» поступили с периодичностью в 2-3 дня, друг за другом. Оспорить и решить их с такой скоростью для машины YouTube нереально. В прошлый раз мы отзывали «страйки» до двух недель», — рассказали в редакции подмосковного телеканала.

Там отметили, что за несколько дней до этого по похожему сценарию были заблокированы два других аккаунта «360» на YouTube.

«Это похоже на целенаправленную атаку на канал: в глубоком архиве отыскиваются спорные видео, массово подаются жалобы на них через левые аккаунты, ролики уходят на усиленную проверку модераторами. Зачем и кто это организовал, разбираемся», — добавили телевизионщики.

Ситуацию прокомментировал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы видим, что блокировки YouTube-аккаунтов официальных российских СМИ без объяснения причин случаются все чаще. При этом сам факт нарушений правил сообщества заблокированными каналами весьма спорный. Но я хочу напомнить, что компания YouTube является «дочкой» Google, а Google, в свою очередь, тесно связан с американскими властями», — заметил в беседе с корреспондентом ФАН Андрей Кошкин.

По словам политолога, налицо серьезная активизация интернет-гиганта Google, за которым стоят США, против российских информационных агентств.

«Эта активизация проявляется в создании неких прецедентов, нарушающих ритмичную работу наших агентств и затрудняющих размещение ими информационного контента, который могут посмотреть интернет-пользователи со всего мира. И это продолжение западной политики по выставлению России мировой угрозой. Причем Запад пытается показать, что Россия опасна не только в реальном мире, но и в виртуальном», — объяснил Андрей Кошкин.

Ущемление прав российских СМИ приводит к возникновению конфликтных ситуаций и вызывает сомнения в объективности американских интернет-компаний, отметил эксперт.

«Давление со стороны Соединенных Штатов на Россию на сегодняшний день становится все ощутимее, оно проявляется в информационной инфраструктуре, в соцсетях. Так что, к великому сожалению, Вашингтон уже не разбирает ни форм, ни методов, а старается повсеместно оказать давление на нашу страну. И, увы, те демократические ценности вроде свободы слова, свободы Интернета, о которых так гордо и во всеуслышание заявляли США, сегодня ими же попираются. Это все фикция. Ни о какой демократии не может быть и речи, когда США везут ее в некоторые страны в бомболюках, чтобы разрушать страны», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, в середине прошлого года канал ФАН на YouTube, имеющий многомиллионную аудиторию, был заблокирован за размещение ролика, якобы содержащего сцены жестокости и насилия.

Видео называлось «САА атакует ИГИЛ1 (Террористическая группировка, запрещена в РФ. - Прим. ред.) на кладбище в Дейр эз-Зоре» и в действительности не содержало никаких запрещенных сцен, поэтому редакция ФАН обратилась в конфликтную комиссию YouTube. После этого обращения администрация видеохостинга заявила, что блокировка произошла из-за другого ролика ФАН под названием «ИГИЛ атаковало позиции САА», в котором показаны убитые террористами сирийцы.

При этом другие новостные каналы, в которых размещаются видео с демонстрацией печальных последствий войны, YouTube не блокировал. В связи с чем ФАН сделал вывод о предвзятой цензуре «дочки» Google в отношении крупных российских информагентств.

1 Организация запрещена на территории РФ.