Сирия: САА теснит линию обороны боевиков ИГ в лагере Ярмук под Дамаском

Дамаск, 12 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) возобновили наступательную операцию на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, правительственные силы возобновили операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые удерживают район Хаджар аль-Асвад и лагерь Ярмук на юге сирийской столицы.

Подразделения САА при поддержке ВВС Сирии продвинулись в юго-восточной части лагеря Ярмук, оттеснив террористов ИГ вглубь анклава. В настоящее время столкновения продолжаются.

Накануне бойцы правительственных сил обнаружили один из крупнейших туннелей боевиков ИГ в районе Хаджар аль-Асвад. Туннель протяженностью более одного километра пролегает в районе шоссе Дамаск — Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.