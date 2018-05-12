Меню
Технологии
Volkswagen попросил не использовать заднее левое место в Polo, Ibiza и Arona
Политика
Стало известно, что США готовы предложить КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия
Следующая новость
Загрузка...

    Volkswagen попросил не использовать заднее левое место в Polo, Ibiza и Arona

    60

    Volkswagen попросил не использовать заднее левое место в Polo, Ibiza и Arona

    Москва, 12 мая. Немецкий концерн Volkswagen попросил не использовать заднее левое место владельцев автомобилей Polo, Ibiza и Arona из-за дефектных замков ремня безопасности. Производитель намерен отозвать более 400 тысяч машин.

    В частности, для исправления проблемы Volkswagen собирается отозвать более 219 тысяч моделей Polo и 191 тысячу моделей Seat Ibiza и Arona, сообщало накануне агентство DPA.

    Как уточняет издание, у данных моделей замок ремня безопасности сконструирован аналогично, из-за дефекта существует риск, что замок может сам расстегнуться во время движения. Отмечается, что решение технической неисправности Volkswagen уже нашел.

    Напомним, ранее сообщалось, что автомобили немецкого концерна Volkswagen вошли в топ-10 самых продаваемых машин в мире: в 2018 году автомобилисты приобрели уже 1,74 миллиона моделей марки.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.