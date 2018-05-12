Volkswagen попросил не использовать заднее левое место в Polo, Ibiza и Arona

Москва, 12 мая. Немецкий концерн Volkswagen попросил не использовать заднее левое место владельцев автомобилей Polo, Ibiza и Arona из-за дефектных замков ремня безопасности. Производитель намерен отозвать более 400 тысяч машин.

В частности, для исправления проблемы Volkswagen собирается отозвать более 219 тысяч моделей Polo и 191 тысячу моделей Seat Ibiza и Arona, сообщало накануне агентство DPA.

Как уточняет издание, у данных моделей замок ремня безопасности сконструирован аналогично, из-за дефекта существует риск, что замок может сам расстегнуться во время движения. Отмечается, что решение технической неисправности Volkswagen уже нашел.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили немецкого концерна Volkswagen вошли в топ-10 самых продаваемых машин в мире: в 2018 году автомобилисты приобрели уже 1,74 миллиона моделей марки.