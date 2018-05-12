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Украинскую миллионершу нашли мертвой в Черногории
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    Украинскую миллионершу нашли мертвой в Черногории

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    Украинскую миллионершу нашли мертвой в Черногории

    Подгорица, 12 мая. Гражданку Украины Анастасию Лашманову нашли мертвой в Черногории. Состояние погибшей предпринимательницы оценивается в 105 миллионов евро.

    Тело Лашмановой было обнаружено в ее квартире. Гражданка Украины жила в Черногории. Женщина являлась директором компаний Mimoza group и Sea trade. В 2015 году она приобрела знаменитый в отель «Мимоза» в центре Тивату. Также в ее собственности находился элитный комплекс Porto Montenegru в Тивате и салон красоты «Роковая» в Будве. Состояние погибшей оценивается в 105 миллионов рублей.

    На теле Лашмановой выявлены многочисленные ножевые ранения. Мотив убийства на данный момент неизвестен. Как предполагают местные СМИ, миллионершу могли убить во время ограбления квартиры.

    Украинскую миллионершу нашли мертвой в Черногории

    Автор: Катерина Тимошенская
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