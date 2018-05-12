Украинскую миллионершу нашли мертвой в Черногории

Подгорица, 12 мая. Гражданку Украины Анастасию Лашманову нашли мертвой в Черногории. Состояние погибшей предпринимательницы оценивается в 105 миллионов евро.

Тело Лашмановой было обнаружено в ее квартире. Гражданка Украины жила в Черногории. Женщина являлась директором компаний Mimoza group и Sea trade. В 2015 году она приобрела знаменитый в отель «Мимоза» в центре Тивату. Также в ее собственности находился элитный комплекс Porto Montenegru в Тивате и салон красоты «Роковая» в Будве. Состояние погибшей оценивается в 105 миллионов рублей.

На теле Лашмановой выявлены многочисленные ножевые ранения. Мотив убийства на данный момент неизвестен. Как предполагают местные СМИ, миллионершу могли убить во время ограбления квартиры.