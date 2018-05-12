Назван топ-13 самых дорогих внедорожников в мире

Москва, 12 мая. Эксперты составили рейтинг самых дорогих внедорожников всех времен. В рейтинг вошли 13 автомобилей, самым дешевым из которых оказался Bentley Bentayga стоимостью 195 тысяч долларов.

Предпоследнюю строчку занял Mercedes-Benz AMG G65, стоимость которого составляет 217 тысяч долларов. На 11 месте расположился Bowler EXR-S по цене 225 тысяч долларов. Десятую строчку занимает Rhino GX за 229 тысяч долларов. На девятом месте Range Rover Holland & Holland по цене 244 тысячи долларов. Восьмую строчку занял Range Rover SV Coupe за 296 тысяч долларов.

На седьмом месте рейтинга Lexani Motor Cars Cadillac Escalade, стоимость которого составляет 320 тысяч долларов. Шестую строчку занял Rolls-Royce Cullinan по цене 325 тысяч долларов. На пятом месте Mercedes-Maybach G650 Landaulet за 527 тысяч долларов. Четвертое место досталось Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 стоимостью 544 тысячи долларов.

Третье место занял Karlmann King, стоимость которого составляет два миллиона долларов. На втором месте Dartz Prombron Black Russian стоимостью несколько миллионов долларов. Первое место досталось Bentley Dominator, который можно приобрести за три миллиона фунтов.