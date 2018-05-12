Экс-глава СБУ нашел «российских агентов» во всех структурах власти на Украине

Киев, 12 мая. На Украине предложили считать «российскими агентами» всех офицеров, которые заканчивали военные вузы в РФ до 1994-го года. Об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире украинского телеканала «112».

Во государственных структурах Украины находится много бывших офицеров, которые после развала СССР учились и присягнули в РФ. Все они могут являются «российскими агентами», считает бывший руководитель украинской спецслужбы.

«У нас сейчас во власти и в Раде, и при власти политической, и при власти в органах, которые занимаются обороной и безопасностью, есть люди, которые заканчивали высшие учебные заведения в Российской Федерации. И никто даже на это не обращает внимание», — сказал Смешко.

Экс-глава СБУ вспомнил, что президент РФ Борис Ельцин приказал принимать присягу всем, кто учится в российских военных вузах. Смешко посетовал на то, что на Украине считают «нормальными людьми, которых не надо люстрировать» всех, кто закончил военные вузы, в том числе с уклоном в разведку. Хотя список «агентов» нужно расширить, включив всех выпускников вузов, которые получили образование в РФ до 1994 года.