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Запад забыл про обещание восстановить Мосул после боев с ИГ — экс-глава МО Ирака
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    Запад забыл про обещание восстановить Мосул после боев с ИГ — экс-глава МО Ирака

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    Запад забыл про обещание восстановить Мосул после боев с ИГ — экс-глава МО Ирака

    Мосул, 12 мая. Реконструкция города Мосул в Ираке, пострадавшего в результате боев между иракской армией и террористами ИГ1 (группировка запрещена в России) так и не началась, несмотря на обещания Запада. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Халед аль-Обейди.

    В иракском городе с момента окончания боевых действия не было восстановлено ни одного здания, несмотря на многочисленные заявления международного сообщества и стран ближневосточного региона. Жилищный фонд и городская инфраструктура сильно пострадали в ходе боевых действий против ИГИЛ1.

    «Все были озабочены этой темой, но с окончанием войны, только лишь было поднято знамя победы, про Мосул забыли. В городе до сих пор под развалинами домов находятся тела погибших», — сказал аль Обейди, его слова приводит РИА Новости.

    Бывший министр добавил, что каждый раз под руинами находят тела погибших стариков, женщин и детей. Ранее Багдад заявил, что на восстановление разрушенных районов страны необходимо не менее 88 млрд долларов. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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