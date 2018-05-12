Роналду будет рекламировать китайские автомобили WEY

Москва, 12 мая. Всемирно известный футболист Криштиану Роналду станет лицом рекламной кампании премиальных автомобилей китайского автопроизводителя WEY. Об этом сообщает журнал GQ.

Спортсмен подписал рекламный контракт с компанией WEY 10 мая в Мадриде. После протокольной части Роналду осмотрел кроссовер WEY VV7, который ему предстоит рекламировать.

WEY является дочерней компанией Great Wall Motors. По предварительным данным, компания WEY планирует выйти на европейский рынок к 2020 году. В 2021 году продукция компании WEY будет представлена в США. Прошлой осенью кроссоверов WEY VV7 был представлен на международном автомобильном салоне во Франкфурте.