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Порошенко подписал закон о выплатах служащим в ВСУ иностранцам
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    Порошенко подписал закон о выплатах служащим в ВСУ иностранцам

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    Порошенко подписал закон о выплатах служащим в ВСУ иностранцам

    Киев, 12 мая. Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон о выплатах иностранцам, служащим в Вооруженных силах Украины.

    Как уточняет пресс-служба украинского президента, новый закон повысит уровень социальной защиты иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.

    Документ вносит ряд изменений в действующее законодательство, а также устанавливает на одинаковом уровне размер единовременной выплаты в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех служащих ВСУ, включая граждан других государств и лиц без гражданства.

    Напомним, с 2015 года иностранные граждане могут служить в украинской армии по контракту. До принятия соответствующего закона в ВСУ могли проходить службу только украинцы. Закон 2015 года легализовал иностранцев, воюющих на стороне Киева в Донбассе.

    Автор: Василий Котов
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