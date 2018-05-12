Киев, 12 мая. Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон о выплатах иностранцам, служащим в Вооруженных силах Украины.

Как уточняет пресс-служба украинского президента, новый закон повысит уровень социальной защиты иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.

Документ вносит ряд изменений в действующее законодательство, а также устанавливает на одинаковом уровне размер единовременной выплаты в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех служащих ВСУ, включая граждан других государств и лиц без гражданства.

Напомним, с 2015 года иностранные граждане могут служить в украинской армии по контракту. До принятия соответствующего закона в ВСУ могли проходить службу только украинцы. Закон 2015 года легализовал иностранцев, воюющих на стороне Киева в Донбассе.