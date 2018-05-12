Курды подозрительно быстро продвигаются по территориям ИГ: о ходе военной операции SDF в Дейр-эз-Зоре

Как передают официальные медиаресурсы «Демократических сил Сирии» (SDF), курдские вооруженные формирования достигли Евфрата в районе Багуз ат-Тахтани в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Параллельно с этим, по сообщениям информационного агентства Al-Masdar News, SDF продвинулись на дюжину километров в сторону стратегически важного города Хаджин, который удерживается боевиками «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

Оба наступления проходят в рамках возобновленной 1 мая операции международной коалиции «Буря Джазиры», целью которой декларируется зачистка правого берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор от остатков террористов ИГ.

Стоит отметить высокий темп продвижения курдских вооруженных формирований, который отмечался и до приостановки «Бури Джазиры» из-за операции турецких войск и союзных формирований «Оливковая ветвь» в кантоне Африн. Примечателен и тот факт, что в районе Хаджина в непосредственной близости от линии фронта Соединенными Штатами уже была построена военная база на 50 человек, а к северо-западу около Хаваиджа — французская, где размещаются 125 военнослужащих.

Все это позволяет усомниться в том, что «Демократическими силами Сирии» при поддержке США проводится какая-то реальная военная операция против «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор, особенно, если учитывать уже подтвержденные факты сотрудничества между ИГ и курдскими вооруженными формированиями при «освобождении» тех или иных территорий. Здесь можно вспомнить, например, террористов, вывезенных из Ракки и восточного берега Евфрата на базы США в Ат-Танфе и Джиср-аш-Шаддади для их «переподготовки» уже в составе «Новой сирийской армии», о чем в декабре прошлого года сообщал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Можно вспомнить и утекшее в Сеть в конце ноября 2017-го года фото документа о перемирии между ИГ и курдами и обмене координатами «для предотвращения недопонимания». Не стоит забывать и о прошлогодних фактах беспрепятственного пропуска отрядов SDF на территории боевиков «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, что таким образом курдскими вооруженными формированиями были «освобождены» нефтяные заводы «Аль-Изба», «Аль-Табия» и «Аль-Джафра».

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) обсудил ход военной операции коалиции «Буря Джазиры» с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александром Перенджиевым. Эксперт считает, что, скорее всего, «Исламское государство» прекратит свое существование на территории Сирии:

«Потому что США теперь делают ставку на курдов как на новых охранителей американских интересов в регионе. И курды, и американцы хотят захватить как можно большую территорию, и, разумеется, чтобы это была какая-то хорошая территория, где есть нефтяные ресурсы, инфраструктура, благоприятные условия для проживания и так далее. Скорее всего, в дальнейшем все это будет проходить в рамках попытки легитимизации Сирийского Курдистана».

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что основная задача для США — занять территории между Евфратом и сирийско-иракской границей, чтобы перекрыть для Башара Асада возможность контактов через Ирак с Ираном:

«В этой ситуации применяются все методы. Для США это вполне известная ситуация: сначала попытаться купить противника, договориться с ним, а с кем не удалось договориться в финансово-организационной сфере — продолжать войну».

Собеседник ФАН напомнил, что точно так же Соединенным Штатам удалось выиграть войну с Саддамом Хусейном:

«Тогда им удалось договориться с элитой иракской армии, фактически предавшей правительство в Багдаде, а уже потом добить небольшое количество вооруженных сил, верных Саддаму Хусейну. Если у США есть возможность сначала договориться с боевиками, часть из них вывезти, часть из них включить в свои формирования, части из них пообещать мирную жизнь на территории и оставить контроль за какими-то объектами в новых политических условиях, то все это будет делаться».

1 Организация запрещена на территории РФ.