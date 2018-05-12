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Сирия: склад боевиков с израильским оружием обнаружен на юге провинции Дамаск
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    Сирия: склад боевиков с израильским оружием обнаружен на юге провинции Дамаск

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    Сирия: склад боевиков с израильским оружием обнаружен на юге провинции Дамаск

    Дамаск, 12 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) начали зачистку в недавно освобожденных районах на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    Правительственные силы приступили к зачистке в городах Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, после того, как боевики покинули южные районы провинции Дамаск, откуда были переправлены на северо-запад Хамы.

    По данным источника, в ходе зачистки был обнаружен большой склад боевиков с оружием и боеприпасами, большая часть из которого произведена в Израиле. Бойцы САА обнаружили израильские мины, снаряды, боеприпасы для противотанковых комплексов, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские установки и минометы. Кроме того, была обнаружена аммиачная селитра и порох, которые боевики использовали для изготовления самодельных взрывных устройств.

    Автор: Алексей Громов
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