Советницу Трампа не стали увольнять за шутку над «умирающим» сенатором

Вашингтон, 12 мая. Советницу президента США Дональда Трампа Кэлли Сэдлер не стали увольнять за шутку над «умирающим» сенатором Джоном Маккейном. Об этом сообщила в субботу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс отказалась давать подробные комментарии о состоявшемся после инцидента внутреннем собрании Белого дома, однако отметила, что Сэдлер продолжит работать в администрации американского президента, передает CBS News.

Напомним, ранее советница Трампа Кэлли Сэдлер, выступая на внутреннем совещании, пошутила, что мнение больного раком сенатора Джона Маккейна можно не учитывать, поскольку «он уже не жилец».