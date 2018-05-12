Меню
Россия
Летчики авиагруппы «Стрижи» первыми пересядут на новейшие истребители МиГ-35
Технологии
Назван топ-13 самых дорогих внедорожников в мире
Следующая новость
Загрузка...

    Летчики авиагруппы «Стрижи» первыми пересядут на новейшие истребители МиГ-35

    57

    Летчики авиагруппы «Стрижи» первыми пересядут на новейшие истребители МиГ-35

    Москва, 12 мая. Авиагруппа «Стрижи» одной из первых получит новейшие истребители МиГ-35, заявил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

    Юдин напомнил, что на данный момент летчики «Стрижей» летают на истребителях МиГ-29. После завершения испытаний новейших МиГ-35 истребители поступят на авиабазу «Кубинка».

    «Планируется переучивание летчиков авиагруппы «Стрижи» на истребитель МиГ-35, — заявил Юдин во время юбилея Центра показа авиационной техники. — Сейчас завершаются государственные испытания самолета. После их завершения новейшие машины пойдут на вооружение эскадрильи пилотажной группы «Стрижи».

    Летчики авиагруппы «Стрижи» первыми пересядут на новейшие истребители МиГ-35

    Во время Парада Победы 9 мая в Москве россиянам продемонстрировали новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.