Летчики авиагруппы «Стрижи» первыми пересядут на новейшие истребители МиГ-35

Москва, 12 мая. Авиагруппа «Стрижи» одной из первых получит новейшие истребители МиГ-35, заявил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Юдин напомнил, что на данный момент летчики «Стрижей» летают на истребителях МиГ-29. После завершения испытаний новейших МиГ-35 истребители поступят на авиабазу «Кубинка».

«Планируется переучивание летчиков авиагруппы «Стрижи» на истребитель МиГ-35, — заявил Юдин во время юбилея Центра показа авиационной техники. — Сейчас завершаются государственные испытания самолета. После их завершения новейшие машины пойдут на вооружение эскадрильи пилотажной группы «Стрижи».

Во время Парада Победы 9 мая в Москве россиянам продемонстрировали новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами».