Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

Армения воодушевилась победой оппозиции. Киев строит планы по вторжению в Донбасс. Израиль хочет войны с Ираном, а Соединенные Штаты выходят из ядерных сделок. О том, что еще стало важным на международной арене за прошедшие семь дней — в еженедельном дайджесте.

После многочисленных акций протеста, громких заявлений, народных волнений и даже беспорядков, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром. На очередном голосовании поддержку ему оказала правящая Республиканская партия. Однако оппозиция на этом не успокоилась. После непродолжительных народных гуляний в честь избрания Пашиняна, активисты собрались у администрации Еревана. Они настаивали на отставке мэра столицы — Тарона Маркаряна, называя его коррупционером и требуя возвращения украденных денег в бюджет.

Правительство Сирии восстанавливает объекты нефтегазовой инфраструктуры без зарубежной помощи. Перезапуск заводов «Кара» и «Аль-Бридж» обойдется в 5 миллиардов сирийских лир, но его производство сможет приносить порядка 330 тысяч долларов в день.

ВВС Израиля в ночь на 10 мая начали обстрел Сирии. Первая серия ударов была нанесена по иранскому конвою в пригороде Дамаска. Большую часть снарядов перехватили системы ПРО. Периодический обмен огневой мощью между странами продолжается.

Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вводят санкции против Тегерана и его партнеров. Об этом официально заявил Дональд Трамп. Он пообещал «самый высокий уровень санкций».

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что выход США может привести к войне. Он считает, что Вашингтон именного этого и добивается. Ведь Соединенные Штаты рассматривают войну как способ смены режима в Иране.

Учебная литература, продукты и медикаменты, — Россия отправила в ДНР 300 тонн гуманитарной помощи.

Со стороны Украины, традиционно, зафиксированы десятки нарушений режима перемирия. ВСУ обстреляли жилые районы в Горловке. Повреждены газопровод и восемь жилых домов, еще около трехсот пятидесяти остались без света и газа.

Экипаж задержанного судна «Норд» может быть отпущен. Госпогранслужба Украины назвала свои условия: крымские рыбаки должны признать украинское гражданство и обратиться в миграционную службу. Решением суда моряки находятся на свободе, но не имеют права покинуть территорию «Незалежной» с российскими документами.

Запуск новой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со спутником «Бангладеш» с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида остановили за минуту до старта. Сработала автоматическая система отмены, хотя в SpaceX заверили, что ракеты и груз находятся в надлежащем состоянии.

А в Калифорнии украли костюм «Железного человека», стоимостью 320 тысяч долларов. Оригинальные кинематографические доспехи, в которых Роберт Дауни-младший исполнял роль «айронмена» пропали со склада, где последний раз их видели в феврале. Напомним, лента вышла на экраны в 2008 году и при бюджете в 140 миллионов долларов, собрала в прокате почти 600 миллионов.