«А у вас деньги-то есть?»: в Одессе признали, что Крым не по карману Украине

Киев, 12 мая. Россия тратит колоссальные средства на восстановление инфраструктуры Крыма, но таких денег у Украины нет и не будет, считает главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Власти РФ потратят 25 млрд долларов на развитие Крыма до 2020 года, что предусмотрено соответствующей федеральной программой. Средства, направленные Москвой на строительство Крымского моста — лишь «небольшая часть этой суммы», пишет в своем блоге Юрий Ткачев. Крым также получит деньги на дороги, строительство новых ЛЭП, отопление, связь, социальную сферу.

«Для сравнения, бюджет развития Крыма в 2013 году составлял 9 млн долларов. То есть, когда политические украинцы утверждают, что Крым принадлежит им, спросите: а у вас деньги-то на Крым есть?» — подчеркнул журналист.

Ткачев прикинул, что для развития Крыма Украина должна была вкладывать в Крым каждые десять лет по 10 млрд долларов. Но Киев никогда не даст таких денег, резюмировал он. Таким образом главный редактор пришел к выводу, что Киев не «потянет» Крым в финансовом плане, он ему просто не по карману.

Напомним, что полуостров стал российским регионом по итогам мартовского референдума 2014 года. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за вхождение в состав РФ.