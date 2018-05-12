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В Лондоне могут запретить рекламу фастфуда в общественном транспорте
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    В Лондоне могут запретить рекламу фастфуда в общественном транспорте

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    В Лондоне могут запретить рекламу фастфуда в общественном транспорте

    Лондон, 12 мая. Рекламу фастфуда в общественном транспорте могут запретить в британской столице. С таким предложением выступил мэр Лондона Садик Хан.

    По мнению Хана, такая мера должна помочь в борьбе с детским ожирением, говорится в статье лондонского мэра, опубликованной в газете Evening Standard.

    «Сегодня в рамках пакета мер моей новой лондонской продовольственной стратегии я предлагаю запретить рекламу нездоровой пищи в метро, трамваях и автобусах», — говорится в материале.

    В Лондоне могут запретить рекламу фастфуда в общественном транспорте

    Хан отметил, что дети к рекламе особенно восприимчивы, и она может существенно повлиять на выбор ребенка в еде и напитках. Мэр британской столицы подчеркнул, что детское ожирение сегодня является одной из главных проблем города, «которая может навредить здоровью и перспективам многих молодых лондонцев».

    Также мэр Лондона подчеркнул, что предпринял необходимые меры, которые позволят обеспечить финансирование спортивных программ, а также будут способствовать отказу лондонцев от транспорта в пользу велосипедов и пеших прогулок.

    Напомним, ранее исследователи из Боннского университета доказали негативное влияние фастфуда на иммунитет человека.

    Автор: Василий Котов
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