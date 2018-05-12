Сирия: отряды курдов атаковали «неизвестных» под Дейр-эз-Зором

Дамаск, 12 мая. Поддерживаемые США курдские отряды из состава «Сирийских демократических сил» (SDF), открыли огонь по «неизвестным силам». Об этом сообщила пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Сирии международная коалиция во главе с США.

По данным пресс-службы, «неизвестные» нанесли артиллерийский удар по позициям SDF в провинции Дейр-эз-Зор, после чего курды открыли ответный огонь по позициям атакующих. Отмечается, что представители коалиции обсудили данный инцидент с российскими коллегами для предотвращения возможных конфликтов.

В пресс-службе также добавили, что отряды курдов открыли ответный огонь исключительно в целях самообороны. В результате ответного огня было уничтожено артиллерийское орудие «неизвестного агрессора».