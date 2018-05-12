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Жители Приамурья шокированы выпавшим в мае снегом
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    Жители Приамурья шокированы выпавшим в мае снегом

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    Жители Приамурья шокированы выпавшим в мае снегом

    Благовещенск, 12 мая. В середине мая на севере Амурской области выпал снег. Жители Приамурья были шокированы этим природным явлением.

    12 мая жители Амурской области выкладывают в социальные сети фотографии заснеженных пейзажей. Неожиданно для большинства из них в Приамурье в конце весны выпал снег. Некоторые местные жители даже смогли слепить снеговика.

    Однако синоптики отмечают, что в этом явлении нет ничего удивительного. Снег в мае для региона — не редкость. Заморозки в Тындинском районе могут продолжаться до середины июня.

    «12 мая встретило нас очень приветливо и тепло», — шутят пользователи в Сети.

    «В снежки можно поиграть», — не унывают жители Приамурья.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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