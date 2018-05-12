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На Украине смоделировали «теракт» Савченко в Раде
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    На Украине смоделировали «теракт» Савченко в Раде

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    На Украине смоделировали «теракт» Савченко в Раде

    Киев, 12 мая. Киевские специалисты на полигоне смоделировали теракт в Верховной раде, подготовкой которого, по мнению украинских властей, занимались депутат Рады Надежда Савченко и переговорщик по обмену пленными в Донбассе Владимир Рубан.

    Об этом в эфире радио «Новое время» сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, эксперты «воссоздали» минометный обстрел Рады со стороны Труханова острова.

    Как утверждает Матиос, на полигоне специалисты испытали мины, которые якобы ранее привезли Савченко и Рубан, «в той траектории, как это планировалось». В ходе испытаний, по его словам, выяснилось, что оружие было «пригодным для стрельбы и нанесения поражений».

    Напомним, Генпрокуратура Украины обвиняет депутат Рады Надежду Савченко в том, что она готовилась провести теракты в здании украинского парламента и правительственном квартале.

    В настоящее время Савченко, объявившая голодовку, находится в следственном изоляторе. Ее арест продлится до 20 мая, Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Напомним, ранее Матиос рассказал, сколько гранат Савченко приносила в Раду.

    Автор: Василий Котов
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