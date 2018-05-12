Родственники звезды «Спящих» рассказали о последних днях жизни актера
Москва, 12 мая. Актер Юрий Киндрат внезапно скончался в возрасте 32 лет в Москве. Его родственница рассказала, что перед этим звезда «Спящих» и «Закрытой школы» был болен двусторонней пневмонией.
Смерть Киндрата 9 мая стала для всех неожиданностью. Актер ушел из жизни молодым: ему было всего 32 года. Перед смертью на его странице в Instagram появилось фото больничного коридора.
«Движение вверх. К новым вершинам», — подписал автор снимок.
Как оказалось, Киндратов был болен перед смертью двусторонней пневмонией. Врачи не могли ему оказать помощь на достойном уровне, об этом сообщила свояченица актера. Она рассказала о его последних днях жизни: зятю было тяжело дышать и передвигаться.
«Мой зять госпитализирован с двусторонней пневмонией, КТ показало системную деформацию легких, врачи в 51-ой больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются, плюс до 3-его числа лечащие врачи на выходных, — приводит ее слова Star Hit. — В общем мы паникуем, ибо нет конкретного диагноза, значит нет результативного лечения».