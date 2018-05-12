Меню
Общество
Родственники звезды «Спящих» рассказали о последних днях жизни актера
Технологии
Volkswagen попросил не использовать заднее левое место в Polo, Ibiza и Arona
Следующая новость
Загрузка...

    Родственники звезды «Спящих» рассказали о последних днях жизни актера

    1731

    Родственники звезды «Спящих» рассказали о последних днях жизни актера

    Москва, 12 мая. Актер Юрий Киндрат внезапно скончался в возрасте 32 лет в Москве. Его родственница рассказала, что перед этим звезда «Спящих» и «Закрытой школы» был болен двусторонней пневмонией.

    Смерть Киндрата 9 мая стала для всех неожиданностью. Актер ушел из жизни молодым: ему было всего 32 года. Перед смертью на его странице в Instagram появилось фото больничного коридора.

    «Движение вверх. К новым вершинам», — подписал автор снимок.

    Как оказалось, Киндратов был болен перед смертью двусторонней пневмонией. Врачи не могли ему оказать помощь на достойном уровне, об этом сообщила свояченица актера. Она рассказала о его последних днях жизни: зятю было тяжело дышать и передвигаться.

    «Мой зять госпитализирован с двусторонней пневмонией, КТ показало системную деформацию легких, врачи в 51-ой больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются, плюс до 3-его числа лечащие врачи на выходных, — приводит ее слова Star Hit. — В общем мы паникуем, ибо нет конкретного диагноза, значит нет результативного лечения».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.